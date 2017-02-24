(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Gaziantep ve Kilis bölgesini ziyaret etti

ANKARA, () TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünalile Gaziantep ve Kilis bölgesinde incelemelerde bulundu. Yapılan yazılı açıklamada ''Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Şubat 2017 tarihinde, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olduğu halde Gaziantep ve Kilis bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda; Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde Bab bölgesinin kontrol altına alınması nedeniyle, bölgede bulunan Harekât Merkezine giderek, harekâta katılan tüm personele operasyonlar süresince göstermiş oldukları üstün cesaret, kahramanlık, gayret ve özveriden ötürü takdirlerini ifade etmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasını müteakip harekata iştirak eden birlik komutanlarına bir konuşma yapan Org. Akar; harekâtta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileklerinde bulunmuştur'' denildi.