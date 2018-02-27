(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Akar şehit ailesini ziyaret etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Akar, İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29) Ankara'da yaşayan baba ocağını ziyaret etti.



Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları 16 Şubat'ta İzmir'de düşen uçakta şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette acılı aile ile evde görüşen Akar şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yaklaşık bir saat süren taziyede, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Akar, çıkışta mahalle sakinlerini de selamlayarak ayrıldı.