Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()– GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 82 yaşında vefat eden dayısı H. Rıza Maraşlıoğlu Kayseri’de toprağa verildi. Törene Orgeneral Akar da katıldı. Yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunan ve dün gece saatlerinde yaşamını yitiren H. Rıza Maraşlıoğlu için Kayseri Camiikebir’de ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Maraşlıoğlu’nun yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Namaz öncesinde dayısının tabutu başında taziyeleri kabul eden Orgeneral Akar, namazdan sonra da tabuta omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Maraşlıoğlu, asri mezarlıkta (şehir mezarlığı) toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Akar, dayısının cenaze törenine katıldı
Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()– GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 82 yaşında vefat eden dayısı H. Rıza Maraşlıoğlu Kayseri’de toprağa verildi. Törene Orgeneral Akar da katıldı. Yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunan ve dün...
27 Aralık 2016 Salı 16:55
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