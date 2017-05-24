Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı'nda yardım yapmak amacıyla 'Ramazan Vakti, Hayır Vakti' adlı kampanya başlatıldı. Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından 'Ramazan Vakti, Hayır Vakti' kampanyası düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, "Bu projede anlaştığımız marketlerde alışveriş yapan vatandaşımız, gönüllerinden kopan bir ürünü de ihtiyaç sahipleri için yardım kutumuza atacak. Burada biriken yardımları Ramazan Ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız" dedi. Alışveriş yapanların para üstlerini de kasalarda bulunan kumbaralara atabileceklerini, kumbarada biriken paralarla da alınacak malzemelerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını da aktaran Şiran, şu ana kadar 7 marketle anlaşma yaptıklarını ve görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Şiran, kampanyanın başlangıcı dolayısıyla sembolik olarak kumbaraya ilk yardım parasını da kendisi attı.
(Görüntülü Haber) Gençlik Merkezi'nden hayır kampanyası
Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı'nda yardım yapmak amacıyla 'Ramazan Vakti, Hayır Vakti' adlı kampanya başlatıldı. Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:06
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.