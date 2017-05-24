(Görüntülü Haber) Gençlik Merkezi'nden hayır kampanyası

Mesut MADAN/BURDUR,() BURDUR'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı'nda yardım yapmak amacıyla 'Ramazan Vakti, Hayır Vakti' adlı kampanya başlatıldı. Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından 'Ramazan Vakti, Hayır Vakti' kampanyası düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, "Bu projede anlaştığımız marketlerde alışveriş yapan vatandaşımız, gönüllerinden kopan bir ürünü de ihtiyaç sahipleri için yardım kutumuza atacak. Burada biriken yardımları Ramazan Ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız" dedi. Alışveriş yapanların para üstlerini de kasalarda bulunan kumbaralara atabileceklerini, kumbarada biriken paralarla da alınacak malzemelerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını da aktaran Şiran, şu ana kadar 7 marketle anlaşma yaptıklarını ve görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Şiran, kampanyanın başlangıcı dolayısıyla sembolik olarak kumbaraya ilk yardım parasını da kendisi attı.