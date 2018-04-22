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(Görüntülü Haber) 'Gençlik Merkezi'nde intihar etti

Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,() AVCILAR'DA gençlik merkezi görevlisi kendisini asarak intihar etti. Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Avcılar Gençlik Merkezi'ne sabah saatlerinde gelen bir grup öğretmen, odada Ömer Delimehmetoğlu'nu...

Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,()

AVCILAR'DA gençlik merkezi görevlisi kendisini asarak intihar etti.

Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Avcılar Gençlik Merkezi'ne sabah saatlerinde gelen bir grup öğretmen, odada Ömer Delimehmetoğlu'nu (45) asılı vaziyette görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Delimehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Mahalle sakinlerinden Haluk Gültekin, "Kendisiyle sürekli sohbet ettiklerini ve herhangi bir sorununun olmadığını belirterek, “Yakın zamanda apandisit ameliyatı olmuştu. Belimde ağrım var diyordu. Hatta taşerondan kamuya geçmek için sözlü mülakata girmişti. Emekli olmayı bekliyordu“ diye konuştu.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Delimehmetoğlu'nun eşi ve çocukları gözyaşları döktü. Öte yandan Delimehmetoğlu'nun ölüm haberini alan gençlik merkezinde görevli öğretmen ve öğrencilerin de üzgün olduğu görüldü. Evli iki çocuk babası olan Ömer Delimehmetoğlu'nun cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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