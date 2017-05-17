Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da Gençlik Haftası dolayısıyla dostluk maçı düzenlendi. Burdur'da Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi halı sahasında Burdur İşitme Engelliler Spor Kulübü ile İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan futbol takımı karşı karşıya geldi. İşitme Engelliler takımı ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayınca karşılaşma 4-4 berabere bitti. Yedikleri gollerden sonra işitme engelliler takımının kalecisi arkadaşlarına işaret diliyle tepki gösterdi.
(Görüntülü Haber) Gençlik Haftası'nda dostluk maçı
Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da Gençlik Haftası dolayısıyla dostluk maçı düzenlendi. Burdur'da Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi halı sahasında Burdur İşitme Engelliler Spor...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:10
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