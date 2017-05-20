(Görüntülü Haber) Genç Sarı Zeybekler, Kemal Atatürk imzasını oluşturdu

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Genç Sarı Zeybekler Gönüllüleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.



Genç Sarı Zeybekler Gönüllüleri'nin girişimi Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile 1919 kişi Anıt Alanı'nda bir araya geldi. Giydikleri siyah özel tişörtlerle Atatürk Anıt alanında toplanan gönüllüler ellerinde Türk Bayraklarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.



Yağmura rağmen ilgi gören etkinliğe katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası için burada bulunduklarını ifade ederek, "O imza salt bir imza değil. O imza Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisini, ülke, bayrak sevgisini, manevi şahsiyetini milli hassasiyetlerini ve Türkiye sevgisini ama ondan öte de Hatay sevgisini gösteriyor" dedi.