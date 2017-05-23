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(Görüntülü Haber) Genç mucitlerin eserleri öğrenme şenliğinde sergilendi

Eser AYDIN / MUŞ, () Muş Milli Eğitim Müdürlüğü üç gün sürecek öğrenme şenliğinde 19 meslek, 20 temel eğitim ve bir de Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin ilginç ve yaratıcı çalışmaları sergilendi. Vali Seddar Yavuz, protokol...

Eser AYDIN / MUŞ, () Muş Milli Eğitim Müdürlüğü üç gün sürecek öğrenme şenliğinde 19 meslek, 20 temel eğitim ve bir de Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin ilginç ve yaratıcı çalışmaları sergilendi. Vali Seddar Yavuz, protokol üyeleri ve katılmıcılar tarafından beğenilen sergide bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, "Düzenlediğimiz öğrenme şenliği, hayat boyu öğrenmeye katılmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür. Şenlik boyunca açılan 110 stant da, mesleki teknik öğrenme kurumları etkinlik, aktivite ve tanışmaları, eğitimlerle ilgili olan uygulamalar ve gösteriler düzenlenecektir. Öğrencilerimizin yaptığı birbirinden ilginç buluşların beğenilmesi bizleri çok sevindirdi" dedi.

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