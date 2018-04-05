(Görüntülü Haber) Genç kızın parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da Halime Günak'ın (15) parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince spiral ile kesilerek çıkarıldı. Süleymaniye Mahallesi'nde oturan Halime Günak, uzun süredir taktığı parmağındaki yüzüğü çıkartmak istedi. Ancak parmağının şişmesi üzerine yüzük çıkaramayan genç kız, ailesinden yardım istedi. Tüm çabalara rağmen parmağında sıkışan yüzük çıkarılmayınca Halime Günak yakınları tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan genç kız için doktorlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Acil servise gelen itfaiye görevlileri, genç kızın parmağındaki yüzüğü spiral makinesi ile keserek çıkardı. Parmağındaki yüzükten kurtulan genç kız itfaiye ekiplerine teşekkür etti.