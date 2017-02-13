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(Görüntülü Haber) Genç kızın cenazesinde davul çalındı, gelinlikle defnedildi

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşerek ölen 17 yaşındaki Deniz Anatça'nın cenazesi, üzerine gelinlik örtülüp, davul çalınarak toprağa verildi. Açık Lise öğrencisi...

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşerek ölen 17 yaşındaki Deniz Anatça'nın cenazesi, üzerine gelinlik örtülüp, davul çalınarak toprağa verildi. Açık Lise öğrencisi Deniz Anatça, geçen 10 Şubat'ta merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşadığı 11 katlı apartmanın 5'inci kattaki evlerinin balkondan bilinmeyen bir nedenle düştü. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, ailesi sinir krizi geçirdi. Otopsi yapılan Anatça'nın cenazesi dün ailesi tarafından teslim alındı. Genç kızın cenazesi, ailesinin eskiden yaşadığı Sucuzade Mahallesi'ne getirildi. Arap kökenli olan genç kızın cenazesi burada, evlenmeden önce ölmesi nedeniyle davul çalınarak karşılandı. Ailesi ve yakınları tarafından türküler de söylenirken, genç kızın tabutuna gelinlik örtüldü. Evin önünde bir süre bekletilip helallik alınmasının ardından, cenaze Hadırlı Mezarlığı'na davul eşliğinde götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik örtülen Anatça'nın cenaze namazı da, bu şekilde kılındı. Genç kız daha sonra kefeninin üzerine örtülen gelinlikle defnedildi. Babası İlker ile annesi İlkay Anatça cenaze boyunca gözyaşı döktü. Deniz Anatça'nın akrabası Çetin Demirkıran, gelenekleri gereği evlenmeden önce ölen bekar bir kızın davul çalınıp, gelinlikle toprağa verildiğini söyledi.

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