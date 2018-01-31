Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, genç bir kız hareket halindeki bir otomobilden ve dışarıda ateş ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı. İzmit'te, E.K. isimli genç kız, kent merkezinde hareket halindeki bir otomobilden tabanca ile havaya ateş açmasını ve dışarıda yine tabanca ile ateş açmasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Aracın ön koltuğunda oturan E.K. tabanca ile havaya ateş ederken, araçtaki kişilerin bağrışması dikkat çekti.
(Görüntülü Haber)Genç kız magandalığını paylaştı
Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, genç bir kız hareket halindeki bir otomobilden ve dışarıda ateş ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı. İzmit'te, E.K. isimli genç kız, kent merkezinde hareket halindeki...
31 Ocak 2018 Çarşamba 23:19
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