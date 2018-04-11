escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

(Görüntülü Haber) Genç iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA İpliksan Fabrikası'nın kurucularından iş insanı merhum Mustafa Gürkan'ın torunu Mustafa Gürkan (38) kansere yenik düştü. Mustafa Gürkan, Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Isparta'nın...

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA İpliksan Fabrikası'nın kurucularından iş insanı merhum Mustafa Gürkan'ın torunu Mustafa Gürkan (38) kansere yenik düştü. Mustafa Gürkan, Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Isparta'nın tanınmış ailelerinden Gürkan ailesinin 4'üncü kuşak temsilcisi, Aysun ve Mehmet Gürkan'ın oğulları Mustafa Gürkan yaşamını yitirdi. İpliksan Fabrikası'nın kurucularından Mustafa Gürkan'ın torunu olan ve yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü belirtilen Mustafa Gürkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Mustafa Gürkan'ın cenazesi bugün Isparta'ya getirildi. Öğle vakti Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mustafa Gürkan'ın babası Mehmet Gürkan, amcası Melih Gürkan, işadamları, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Gürkan'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314