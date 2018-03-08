(Görüntülü Haber) Genç aşıkların inşaattaki buluşması polis merkezinde son buldu

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde inşaat halindeki binanın 5'inci katında buluşan genç çifti gören çevre sakinleri, intihara teşebbüs ettiklerini düşünerek polis haber verdi. Gelen ekipler, gözden uzakta sohbet etmek için binaya çıktıkları anlaşılan gençleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay Kavaklı Mahallesi Denizevler sahilinde meydana geldi. A.B. ve kız arkadaşı S.Y. gözlerden uzak olmak için, sohbet etmek amacıyla inşaat halindeki bir binanın 5'inci katına çıktı. Gençleri fark eden çevre sakinleri, intihara teşebbüs ettiklerini düşünerek polise haber verdi. ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölcük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, gençleri ikna etmek için binaya çıktı. Ancak A.B. ve kız arkadaşı S.Y. gözlerden uzak, oturup sohbet etmek amacıyla binaya çıktıklarını söyledi. Binadan indirilen gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.