(Görüntülü Haber) Genç annenin bitmeyen dramı

BURSA’da 50 gün önce doğum yaptıktan sonra bacaklarındaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede 'kan kanseri' teşhisi konularak tedavi altına alınan 22 yaşındaki Fatma Üzer'in epilepsi hastası 3 yaşındaki oğlu Azer Atilla, 10 gün önce hayatını kaybetti. Fatma Üzer'in 50 günlük bebeği Onur Eymen’e ise yakınları sahip çıktı. Merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Fatma- İsa Üzer çiftinin 50 gün önce Onur Eymen ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. İkinci çocuklarının sevincini yaşayan Fatma Üzer'e, doğumdan sonra ayaklarındaki ağrılar nedeniyle yaklaşık bir ay önce gittiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'kan kanseri' teşhisi konularak Hemotoloji Bölümü'nde tedavi altına alındı. Fatma Üzer tedavi altındayken, epilepsi hastası 3 yaşındaki çocuğu Azer Atilla hayatını kaybetti. Yakınları, Azer’in öldüğü haberini anne Fatma Üzer’e dün verdi. Genç anne, acı haberle gözyaşına boğuldu. İnşaatlarda mermer ustası olarak çalışan baba İsa Atilla, "Eşimi doğum yaptıktan sonra ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı doktora götürdük. Kan kanseri teşhisi konularak tedavi altına alındı. Ben de çalışamıyorum, maddi durumumuz iyi değil. Oğlumuz Azer rahatsızdı, onu 10 gün önce kaybettik, acı haberi eşimden saklamıştık, bu haberi de dün vermek zorunda kaldık. Yeni doğan bebeğimize ise akrabalarımız bakıyor. Bebeğimizin günlük ihtiyaçları süt, mama, bez gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz” dedi.