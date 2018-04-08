Özgür KAYA - İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki incelemeler devam ediyor. Sahil Güvenlik denizden zabıta ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Çarpmanın etkisiyle yalıda oluşan ağır hasar dikkat çekerken incelemelerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Geminin çarptığı yalıdaki incelemeler devam ediyor
Özgür KAYA - İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki incelemeler devam ediyor. Sahil Güvenlik denizden zabıta ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor....
08 Nisan 2018 Pazar 11:07
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