Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () İSTANBUL Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın denize kaymasını önlemek için, bu sabah saatlerinde askılama çalışmaları başlandı. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisan'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu. Bu sabah saatlerinde yalıda askılama çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında askılarla, yalının denize kayması ve yıkılması engellenecek. Askılamanın tamamlanmasının ardından da yalıyı onarım çalışmalarına geçileceği öğrenildi. (FOTOĞRAF)
(Görüntülü Haber) Geminin çarptığı tarihi yalıda çalışma başladı
Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () İSTANBUL Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın denize kaymasını önlemek için, bu sabah saatlerinde askılama çalışmaları başlandı. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı...
09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:20
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