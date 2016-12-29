(Görüntülü Haber) Gemiden kaçan Angus 2 saate yakalandı

Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir), () - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’na Uruguay’dan getirilen anguslardan biri yükleme sırasında iskeleye düşünce kaçtı. Ürken ve kent merkezine doğru kaçan dana, kurban bayramı görüntülerini hatırlattı. Seferber olan polis ve Bandırma Belediyesi zabıta ekibi 2 saatlik kovalamaca sonrası hayvanı yakaladı. Uruguay’dan besilik angus cinsi 11 bin 907 sığır getiren 204 metre uzunluğunda Bahama bandıralı 36 bin 387 grostonluk 'Bader 111' adlı özel hayvan yük gemisi iki gün önce Bandırma Çelebi Limanı’nı açıklarına geldi. 3 römorkör yardımıyla güçlükle limana yanaştırılan dev gemiden kamyonlara bindirilen besilik hayvanlar bölgedeki illere sevk edilmeye başlandı. Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen besilik hayvanlardan biri kamyonlara yüklenirken, iskeleye düştü. Ürken ve kent merkezine doğru kaçan danayı yakalamak için polis ve Bandırma Belediyesi zabıta ekibi adeta seferber oldu. Kurban Bayramı görüntülerini hatırlatan kovalamaca sırasında kent merkezine gitmesi engellenen hayvan, Erdek ilçesinden kente giriş yolundan Paşa Konak Mahallesi’ne doğru kaçmaya başladı. Bu sırada trafik sık sık kesildi. Belediye veterineri tarafından 2 uyuşturucu iğne vurulmasına rağmen bir türlü yakalanamayan dana, 2 saat sonunda yorgun düştü ve girdiği bahçeli bir evde yakalanarak yeniden sevk edilmek üzere kaçtığı limandaki kamyona yüklendi.