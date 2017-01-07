(Görüntülü Haber) Gelibolu'da iç liman buz tuttu

ÇANAKKALE ve çevresinde kar yağışı etkili olurken, Gelibolu'da iç limanın bir bölümü buz tuttu. Gelibolu İskelesi'ne yaklaşık 150 metre mesafedeki Piri Reis Müzesi'nin olduğu tarihi kale arasında kalan, balıkçıların teknelerini bağladığı iç limanda denizin bir bölümü dondu. Aynı yerde bundan 7 yıl önce olan buzlanmada, iç limanın tamamı donmuştu.