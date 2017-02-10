(Görüntülü Haber) Geleceğin ustaları yetişiyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, Mesleki Eğitim Merkezi 132 meslek dalında verdiği teorik ve pratik bilgilerle geleceğin ustalarını yetiştiriyor. Sanayi Sitesi içerisindeki Mesleki Eğitim Merkezi, haftanın 5 günü iş yerinde ve 1 günü de okulda eğitim-öğretim veriyor. 4 yıl eğitim alan öğrenciler, tabi tutuldukları sınavı başarı ile geçmeleri halinde ustalık belgesi almaya hak kazanıyor. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kurt, 172 öğrenci ile eğitim veren merkezin meslek sahibi olmak isteyenlerden büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, "Sanayi sitemizde birçok usta ara eleman ve kalfa bulmakta çok zorlanıyorlardı. Artık burada eğitim gören ve yetişen öğrencilerimizin her biri iş yeri açma ve çalışma konusunda istihdam edilebilecek. En büyük rağbeti motor bölümü görüyor. Okula gelerek eğitimlerini alan öğrencilerimizin her biri dallarında usta olarak yetişmektedir" dedi. Çıraklık Eğitim Merkezi'nin 4 yıllık zorunlu hale gelmesinin ardından kayıtlara devam edildiğini ifade eden Kurt, "Gelecek yıl yapılacak olan TEOG sınavlarının ardından öğrencilerin tercih edebileceği okullar arasında meslek lisemiz yer almaktadır. Meslek lisemize kayıt olmak isteyenler en az ortaokul mezunu olması şart olmakla birlikte yaş sınırı yoktur. Geleceğin ustaları merkezimizde yetişmektedir" diye konuştu.