(Görüntülü Haber) Geleceğin kadın itfaiyecileri hazır
KAYSERİ merkez Kocasinan İlçesinde bulunan Ahievran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik Bölümü’de eğitim gören 3 kız öğrenciden 17 yaşındaki Fındık Nurgül Karaoğlan, mesleğe başlamak için sabırsızlandığını söyledi. Ahievran...
21 Mayıs 2017 Pazar 10:33
KAYSERİ merkez Kocasinan İlçesinde bulunan Ahievran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik Bölümü’de eğitim gören 3 kız öğrenciden 17 yaşındaki Fındık Nurgül Karaoğlan, mesleğe başlamak için sabırsızlandığını söyledi. Ahievran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik Bölümü son sınıfındaki 3 kız öğrenciden Fındık Nurgül Karaoğlan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda staj yapmaya başladı. Zorlu yaşam koşullarından, doğa olaylarına kadar birçok konudaki eğitimleri başarıyla aşan ve bu yıl okulun ilk kadın itfaiyecilik bölümü mezunları arasında yer alacak Karaoğlan, ''İtfaiyecilik Bölümü'nü istemeyerek seçtim. Ancak, şu anda bırakmam, itfaiyeciliği çok sevdim. Eğitimlerde ne kadar zorlansam da öğretmenlerimin ve staj yaptığım itfaiye çalışanlarının katkıları ile tüm zorlukların üstesinden geliyorum. İleri zamanda hedefim, gerekli yüksek okulu okuyup, itfaiyeci olarak atanmak. İtfaiyecilik, bayanların kesinlikle korkacağı bir meslek değil. Farkındalık yaratmak istiyorlarsa itfaiyecilik bölümünü seçsinler” dedi.
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