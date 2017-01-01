(Görüntülü Haber) Gece kulübüne terör saldırısı yaralıları hastanelere getiriliyor // ek görüntüyle

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Ortaköy'de bir gece kulübüne biri polis 35 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından yaralılar çevre hastanelere getirilmeye devam ediyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma...

01 Ocak 2017 Pazar 05:31