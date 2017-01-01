Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Ortaköy'de bir gece kulübüne biri polis 35 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından yaralılar çevre hastanelere getirilmeye devam ediyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla getirilen yaralılar hastane acil servisinde tedavi alıtına alındı.
(Görüntülü Haber) Gece kulübüne terör saldırısı yaralıları hastanelere getiriliyor // ek görüntüyle
Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Ortaköy'de bir gece kulübüne biri polis 35 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından yaralılar çevre hastanelere getirilmeye devam ediyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma...
01 Ocak 2017 Pazar 05:31
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