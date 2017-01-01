Haber-Kamera: Hakan KAYA / İSTANBUL,() Ortaköy'deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülmeye devam ediyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin ise gece kulübündeki delil çalışmaları sürüyor. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekici aracına yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bu taksi ile eğlence mekana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
(Görüntülü Haber) Gece kulübü önündeki ticari taksi incelenmek üzere götürüldü
Haber-Kamera: Hakan KAYA / İSTANBUL,() Ortaköy'deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülmeye devam ediyor. Olay...
01 Ocak 2017 Pazar 06:10
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