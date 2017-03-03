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(Görüntülü Haber) Gece artçılarla sarsılan Samsat'ta, deprem korkusu sürüyor (3)

CUMA NAMAZI ÇADIRDA KILINDI Dün meydana gelen ve halen artçıların sürdüğü Samsat'ta, ev ve işyerleri gibi ibadet mekanı olan camiler de hasar oluştu. Bazılarının minarelerinin yıkıldığı depremde ilçedeki camiler de çatlaklar...

CUMA NAMAZI ÇADIRDA KILINDI Dün meydana gelen ve halen artçıların sürdüğü Samsat'ta, ev ve işyerleri gibi ibadet mekanı olan camiler de hasar oluştu. Bazılarının minarelerinin yıkıldığı depremde ilçedeki camiler de çatlaklar oluştu ve kullanılması riskli hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle camilerin geçici olarak ibadete kapatılmasının ardından Baraj Mahallesi'nde bulunan ve minaresi yıkılan Merkez Ulu Cami yakınındaki Samsat İmam Hatip Lisesi bahçesine ibadet için 2 büyük çadır kuruldu. Cuma namazı için de mahalle sakinleri ile ilçede bulunan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ve kent protokolü de çadırı tercih etti. Çadırda imamın eşliğinde cuma namazı kılınırken, dışarıda da özel harekat polisleri tarafından güvenlik önlemi alındı. ÇOCUKLAR OYNAMAYI SÜRDÜRÜYOR Depremin ardından depremzedeler için sokaklara kurulan çadırlara yerleşen ailelerin küçük çocukları ise yaşananlardan habersiz oyun oynamayı sürdürüyor. Küçük çocuklar çadırların kurulu olduğu sokaklarda top oynayarak eğlenirken, anne ve babaları ise çadır yaşamına alışmaya çalışıyor.

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