(Görüntülü Haber) Gece artçılarla sarsılan Samsat'ta, deprem korkusu sürüyor (2)

VALİ ERİN: İSTENİLEN YERE ÇADIR KURUYORUZ Adıyaman Valisi Abdullah Erin, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte depremin etkili olduğu Samsat'ta incelemelerde bulundu. Yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan ve milletvekillerine bilgilendirmede bulunan Vali Erin, Samsat ve ilçeye bağlı 16 köyde 2 bin civarında hane bulunduğunu söyledi. Depremin ardından ilçeye intikal ettiklerini ve tüm köylere ulaştıklarını anlatan Vali Erin, ilk andan itibaren tüm vatandaşların mağdur olmaması için çabaladıklarını ifade etti. AFAD ve Kızılay aracılığı ile ilçe merkezinde küçük çaplı bir çadırkent kurmak istediklerini anlatan Vali Erin, "Ancak vatandaş farklı noktalarda çadır kurulması yönünde talepte bulundu. Bunun üzerine biz de isteyen herkesin belirlediği noktalara ekiplerimizi yönlendirdik. 50 ekibimiz ile istenilen her yere çadırların kurulumunu sabah saatlerine kadar sürdürdük. Şu anda da isteyen herkese çadır temin ediyoruz" dedi. Sabaha kadar Samsat ilçe merkezi ile köylerde inceleme yaptıklarını da ifade eden Vali Erin, vatandaşlarda oluşan korku ve endişeyi gidermeyi amaçladıklarını kaydetti. Erin, deprem ile oluşan hasarın da en kısa sürede karşılanacağını sözlerine ekledi. AHMET AYDIN: 70-75 TOPRAK EV YIKILDI TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise depremin ilk anından itibaren tüm kurumların Samsat için seferber olduğunu söyledi. Orta şiddette olan depremin ardından en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu kaydeden Ahmet Aydın, şunları dedi: "30-35 civarında çok şükür içinde hayati tehlikesi bulunmayan yaralımız var. Bunların neredeyse tamamı da ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Büyük kısmı da korku ve panik suretiyle atlamaktan dolayı yaralandılar. 3-4 yaralımızda küçük çaplı kırık ve çıkıklar var. Maddi hasar çok önemli değil. Kimin ne ihtiyaç ve sıkıntısı varsa en kısa sürede en iyi şekilde giderecek potansiyele sahibiz. Depremin ilk anından itibaren valiliğimiz başta olmak üzere tüm yetkililer ortaklaşa tedbirler aldılar. Burada gıda ve çadır sıkıntısı yok. 2 bin çadır temin edilmiş durumda, isteyen herkese istediği mekana çadır kuruluyor. Samsat'ta 2 bin civarında hane var ve köylerdeki 70-75 civarında toprak hane tamamen yıkılmış durumda. Çatlak ve hasarlarla ilk etapta girilemeyen mekanlar var. İlçedeki gıda ve su ihtiyaçları kriz yönetimi tarafından karşılanıyor. Gerekli planlamalar yapıldı, en ufak sıkıntı gözükmüyor. Oluşabilecek ihtiyaçların tamamı da en iyisiyle karşılanacaktır."