(Görüntülü Haber) Gebze Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde başbakan yardımcısı Fikri Işık'ın açıklamaları
11 Nisan 2018 Çarşamba 14:42
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