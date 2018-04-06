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(Görüntülü Haber) Gazipaşa sanat sempozyumu başladı

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), () Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu kapsamında ressamlar öğrencilerle resim yaptı.   Gazipaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen...


Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), () Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu kapsamında ressamlar öğrencilerle resim yaptı.

 
Gazipaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu'na Belediye Başkanı Adil Çelik, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sanat sempozyumuna Almanya, Avusturya, Arnavutluk, Ürdün, İran, Bulgaristan, Mısır, Hollanda, Nahçıvan, Yunanistan, Filistin, Suudi Arabistan, Danimarka, İtalya, Kosova ve Türkiye'nin farklı kentlerinden 37 sanatçı, Cumhuriyet Meydanı'nda öğrencilerle birlikte resim yaptı. Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, ilçedeki tüm okullarda, sanatla ilgilenen öğrencilerin ressamlarla çalışma imkanı bulduğunu söyledi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen sanat sempozyumunun gelecek yıllarda daha da büyüyeceğini ifade eden Çelik, Gazipaşa'da bir sanat köyü kuracağız. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili somut adımları atacağız. Bu sanat köyünde sanatçılarımızın gelip konaklayabileceği ahşaptan evler de olacak. Büyük sanat galerisi ve sergi salonu da olacak. Tüm dünyadan sanatçıları Gazipaşa'ya getirmek istiyoruz dedi. Projenin koordinatörü ressam Melek Günbey Güler ise Sanat hem ülkelerin ve yörelerin tanıtımında da kalıcı etki bırakarak tanıtımında büyük etkendir. Bu anlamla geçen yıl Gazipaşa Belediyesi ile bu sempozyumu başlattık. Sanatçı arkadaşlarımız Gazipaşalı sanat severlerin ilgisinden gayet memnunlar ve tekrar gelmek istiyorlar. Burada oluşturulan birçok eser Gazipaşa'da oluşturulacak modern sanat müzesinde kalıcı olarak sergilenecek diye konuştu.

Filistinli ressam Ahmad Conaan da Gazipaşalı insanları çok sıcak atmosferi güzel iyi insanlarla ilişkiler güzel aynı dili bilmemize rağmen çocuklarla sanat sayesinde anlaşıyoruz dedi. Avusturyalı ressam Gabriele Rhomak ise Türkiye'de birkaç defa bulundum ve çok sevdim. Şimdi burada resim çalışması için buradayım. Çocuklarla birlikte çalışma yapmaktan mutluluk duyuyorum. Aynı dili bilmiyoruz ama çocuklar usta. Ben gösterdiğim de onlar anlıyor sanat dili diyelim dedi. Alman ressam Marion Albrecht de Burada olmaktan, buradaki atmosferden dolayı çok mutluyum. Gazipaşa dağlarıyla doğasıyla çok güzel. Aynı dili bilmesek de sanat diliyle anlaşabiliyoruz diye konuştu.


Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu, 8 Nisan'da sona erecek.

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