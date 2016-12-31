Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL İstanbul'da elektrik kesintileri devam ediyor. Gaziosmanpaşa'nın en işlek caddesinde akşam saatlerinde elektrik kesildi. Bağlarbaşı Caddesi çevresi kesinti nedeniyle karanlığa gömüldü. Esnaf jeneratörleri çalıştırırken evlerde ise mum ve ışıldaklar devreye girdi.
(Görüntülü Haber) Gaziosmanpaşa'da elektrik kesildi; en işlek cadde karanlığa gömüldü
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL İstanbul'da elektrik kesintileri devam ediyor. Gaziosmanpaşa'nın en işlek caddesinde akşam saatlerinde elektrik kesildi. Bağlarbaşı Caddesi çevresi kesinti nedeniyle karanlığa gömüldü....
31 Aralık 2016 Cumartesi 19:13
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