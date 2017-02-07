(Görüntülü Haber) Gaziantepli gazeteciler evlerine kavuşuyor

Eyyüp BURUN-Metin Faruk TAMER -GAZİANTEP-)GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, TOKİ işbirliğiyle, kentteki gazetecilerin ev sahibi olması için yapılan konutların yüzde 80'i tamamlandığını söyledi. İbrahim Ay bugün gazetecilerle inşaatı devam eden konutlara gezi düzenleyerek örnek daireleri inceledi. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanan konutların örnek dairelerini gezen gazeteciler evlerin yapıları ve planları ile ilgili bilgiler aldı. Ay, daha sonra cemiyet binasında düzenlediği basın toplantısıyla konut sahibi olmak isteyen gazetecilerin ödeyecekleri ücretleri açıkladı. Cemiyet yönetimi olarak genel kurulda verdikleri gazetecileri ev sahibi yapma sözünü tuttuklarını ifade eden Başkan Ay şunları söyledi: "Biz yönetime geldiğimiz zaman verdiğimiz sözü tutmanın onurunu yaşıyoruz. Çok basit bir iş gibi gözükse de çok büyük emekler vererek arkadaşlarımızı konut sahibi yapmak için çalıştık. Bu süreçte başta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yönetim kurulu üyelerimizin büyük emekleri vardır. Yine bu süreçte değerli meslektaşlarımız hep yanımızda olmuştur. Emek sahibi arkadaşlarımızın çalışma şartlarının ne kadar zor olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bizde TOKİ başkanımızın bize sağladığı kolaylıklarla, meslektaşlarımızı uygun koşullarda ev sahibi yapmak için çalıştık. Konutlarımızın şu anda yüzde 80'i tamamlanmış durumda. 77 metrekare olan 2+1 evlerimizin fiyatı 90 bin lira ile 100 bin lira arasında değişecek. Bu evlerimizde yüzde 12'lik peşinat alınacak ve 15 yıl taksit uygulanacak. Yani 2+1 ev almak isteyen meslektaşlarımız 10 bin 822 lira ile 12 bin lira arasında peşinat ödeyecek. Taksitler ise 440 lira ile 492 lira arasında değişecek. 112 metrekare olan 3+1 evlerimizin fiyatları 131 bin 692 lira 147 bin 345 lira arasında değişecek. Bu konutlarımız için peşinat olarak yüzde 15 alınacak. Yani 3+1 ev almak isteyenler 19 bin 753 lira ile 22 bin 101 lira arasında peşinat ödeyecek. Taksitler ise 621 lira ise 695 lira arasında taksit ödeyecek. Banka kredisi kullanılmayacak ücretler TOKİ hesabına yatırılacak. Konutlarımız için kura çekimi Şubat ayı sonuna kadar yapılacak. Peşinatlar ise en geç 15 Nisan tarihine kadar ödenecek. Konutlarımızda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim."