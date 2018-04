(Görüntülü Haber) Gaziantep Valisi, koltuğunu öğrencilere devretti

Mücahit YOLCU- GAZİANTEP-)GAZİANTEP'te ilkokul öğrencileri Ahmet Can Doğan ile Fatma Ceyda Yan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya'nın makam koltuğuna oturdu. Kurtuluş İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Ahmet Can Doğan ile Fatma Ceyda Yan, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kirazoğlu ve okul Müdürü Ferhat Davran ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Öğrenciler, çiçek verdikleri Yerlikaya'nın makam koltuğuna oturdu. Vali Yerlikaya, makam koltuğunu bıraktığı öğrencilerle bir süre sohbet edip, gelecekte ne iş yapacaklarını sordu. Fatma Ceyda Yan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Sayın valimize böyle güzel bir gün yaşattığı için ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor ve mirasına sahip çıkacağımızı dile getiriyorum" dedi. Ahmet Can Doğan ise Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Vali Ali Yerlikaya da öğrencilere tavsiyelerde bulunarak çok çalışmalarını istedi.