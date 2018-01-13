(Görüntülü Haber) Gaziantep'teki kuaförler çocuk gelinlere saç ve makyaj yapmıyor

GAZİANTEP Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile Berberler ve Kuaförler Ensaf Odası işbirliğiyle hazırlanan projeyle kentteki kadın kuaförlerinin camlarına '18 yaşından küçüklere gelin başı ve makyajı yapılmaz' afişleri asıldı. Projeyle küçük yaştaki kız çocukların evlendirilmesinin önüne geçilerek toplumsal duyarlılık sağlanması amaçlandı.



Gaziantep'te, çocuk yaştaki evlilikleri önlemek ve tepki göstermek amacıyla Baro Çocuk Hakları Merkezi ile Berberler ve Kuaförler Ensaf Odasıi işbirliğiyle yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında kentteki kadın kuaförleri camlarına asılan afişlerle 18 yaşından küçük kız çocuklarına gelin başı ve makyajı yapılmayacağı duyuruldu. Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Kütük Duran, projenin duyulmasının ardından çok olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Projenin devamının da geleceğini ifade eden Duran, şöyle dedi:



"Maalesef toplumda kanayan yaralar bazen sadece yasal düzenlemeler ile çözülemiyor. O yüzden toplumun her kesiminin her meslek örgütünün topyekun mücadele etmesi gerekiyor. Çocuk evlilikte bunlardan birisi. O yüzden bu projeyi bu sorunu kendimizce çözmeye, en azından toplumda farkındalık ve duyarlılık sağlamak için başlattık. Çok olumlu dönüşler oldu hem odadan, hem kuaförlerden. Proje kapsamında kuaförlere asılan afişlerde '18 yaşından küçük çocuklara gelin başı ve makyaj yapılmaz' yazıyordu. Kuaförlerimiz bu konuda bize destek oldu. Çok mutluyuz proje için. Projenin devamını sağlamak adına, fotoğrafçılarla, gelinlik diken terziler gibi birçok kurumla projeyi devam ettirmek istiyoruz."



Gaziantep Bayan Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava ise böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"18 yaşından küçüklerin gelin olmamasını makyaj ve saç yapılmamasını istiyoruz. Onların yeri oyun alanları ve okullardır. Bundan dolayı baro ile beraber bu projeyi destekliyoruz. Afişlerimizi kuaförlerimize dağıttık. Esnafımız bu konuya destek veriyor. Vatandaşlardan dönen sonuçlarda çok iyi. Bayanlar duyarlılığımızdan dolayı bize teşekkür ediyor."

