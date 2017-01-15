(Görüntülü Haber) Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 yaralı
GAZİANTEP'te, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Işık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, 27 Z 5440, 27 UV 558 ve 27 ABN 54 plakalı araçlar birbirine...
15 Ocak 2017 Pazar 16:32
GAZİANTEP'te, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Işık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, 27 Z 5440, 27 UV 558 ve 27 ABN 54 plakalı araçlar birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşan kazada isimleri öğrenilemeyen 2 araç sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen ambulanslar, yaralanan 2 kişiyi tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kısa süre ulaşıma kapanan yol ise kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
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