(Görüntülü Haber) Gaziantep'te yoğun sis
GAZİANTEP'te, etkili olan ve görüş uzaklığını 20 metrenin altına kadar düşüren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Sürücüler,...
05 Ocak 2018 Cuma 12:00
GAZİANTEP'te, etkili olan ve görüş uzaklığını 20 metrenin altına kadar düşüren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakıp trafikte ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde de aksamalar yaşanırken, kentte hava sıcaklığı da 4 dereceye düştü. Polis ekipleri trafikte önlem alarak, araç sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.