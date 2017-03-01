(Görüntülü Haber) Gaziantep'te vergi haftası kutlanıyor

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te Vergi Haftası kutlamaları Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu ve üyelerin 15 Temmuz Demokrasi Meydanına çelenk koymasıyla başladı. Gaziantep'te Vergi Haftası kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törenle başladı. Törene, SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, SMMMO Başkanı Mehmet Nabioğlu, serbest muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törende konuşma yapan SMMMO Başkanı Mehmet Nabioğlu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin aktif ve dinamik bir Türkiye için çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Mali müşavirlik mesleğinin tüm kesimlere tanıtılması ülke ekonomisine ve iş dünyasına sağladığı faydalara ilişkin farkındalığın arttırılması amacı ile 1-7 Mart Muhasebeciler haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanıyor. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler aktif ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Bizler ülkemiz ve geleceğimiz için çalışan, ekonominin kaydını yapan, danışmanlık yapan memleketin her köşesinde hizmet eden bir meslek grubuyuz. 15 Haziran 1989 tarihinde yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirlik mesleği kurumsallaşma sürecini tamamlayarak ülkemizin iktisadı hayatının vazgeçilmez yapı taşı haline gelmiştir. Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak, çağdaş dünyadaki ekonomik gelişmeleri izliyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız raporlarla ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyada güçlendirilmesine katkılar sunuyoruz.