(Görüntülü Haber) Gaziantep'te uçak seferlerine sis engeli

GAZİANTEP'te, etkili olan yoğun sis nedeniyle kenttek bazı uçak seferleri iptal edildi. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle bazı havayolu şirketleri de Ankara, İstanbul ve İzmir uçuş seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Yetkililer, sisin dağılması halinde uçuşların yeniden yapılabileceğini belirtti.