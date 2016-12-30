(Görüntülü Haber) Gaziantep'te uçak seferlerine sis engeli
GAZİANTEP'te, etkili olan yoğun sis nedeniyle kenttek bazı uçak seferleri iptal edildi. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle bazı havayolu şirketleri de Ankara, İstanbul...
30 Aralık 2016 Cuma 13:57
GAZİANTEP'te, etkili olan yoğun sis nedeniyle kenttek bazı uçak seferleri iptal edildi. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle bazı havayolu şirketleri de Ankara, İstanbul ve İzmir uçuş seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Yetkililer, sisin dağılması halinde uçuşların yeniden yapılabileceğini belirtti.
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