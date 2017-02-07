(Görüntülü Haber) Gaziantep'te TMMOB 3 davayı kazandı

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te, Mimarlar Odası tarafından TMMOB adına imar konularına ilişkin açılan 4 davadan 3'ünü kazandığı açıklandı. TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu tarafından Mimarlar Odası'nda yapılan toplantıda konuşan Mimarlar Odası Şube Başkanı Özgür Girişken, 2014 ve 2015 yıllarında tadilatlarıyla ekolojiye zarar verdiğini belirledikleri planlar hakkında açmış oldukları 4 davanın 3'ünde haklı bulunduklarını 1 davanın ise devam ettiğini belirtti. Bu davaların yanı sıra Kızılhisar ve Bağlarbaşı Mahallesi, Kilis Yolu ve Çevresi Ekolojik Tabanlı Revizyon işlemlerine ilişkin imar planlarının durdurulması için dava açtıklarını söyleyen Girişken şöyle konuştu: "Kilis Yolu ve Çevresinde yapılan "Ekolojik Tabanlı Kent Planı" nitelikli mimar uygulaması olarak başlamışken geldiğimiz noktada bir rant projesine dönüşmüştür. Ekoloji söylemi alelade bir planın maskesi haline gelmiştir. Yapılan işlemlerde kamu yararı bulunmamakla birlikte, kentin verimli tarım toprakları geri dönüşsüz şekilde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sebeple Gaziantep Mimarlar Odası olarak bu planların iptali için dava açtık. TMMOB daima kamu yararı gözeterek halkın yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."