(Görüntülü Haber) Gaziantep'te STK'lardan Mehmetçiğe dua

GAZİANTEP'te, bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütleri 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua ederek destek açıklamasında bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütü mensupları, Şeyh Fetullah Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından cami avlusunda bir araya gelip 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Cihannüma Derneği Bölge Başkanı Mustafa Bozgeyik, Türkiye düşmanlarının, ülkenin güney sınırlarında terör devleti oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Yabancı devletlerin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütlerine silah yardımı yapmasına tepki gösteren Bozgeyik şunları dedi: "Güç mücadelesinde bu defa küresel güç odaklarının yeni piyonu PYD, YPG ve PKK sahnededir. Yerli iş birlikçileri ise, geçmişteki rollerinin dışında barış seviciliği rolüne soyunmuşlardır. Yüzyıllardır mazlumlara umut, zalimlere korku veren bu millet elbette kendi coğrafyasında tekrardan zulme fırsat vermeyecek terör yuvalarında boğarken, yöre insanlarına huzur güvenlik ve refah getirecektir. Bu niyetle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ÖSO ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde, ulusal ve bölgesel güvenliğimize yönelik tehdit oluşturan terör unsurlarının yok edilmesine ve sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmıştır. Burada bulunan STK başkanlarımızla birlikte bu harekâtın sonuna kadar destekçisi olduğumuzu bildiririz." Grup, yapılan açıklamanın ardından harekâta katılan askerler için dua etti.