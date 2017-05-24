(Görüntülü Haber) Gaziantep'te STK'lardan Mehmet Görmez'e destek

Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te faaliyet gösteren 32 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcisi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında son dönemlerde çıkan haberlere tepki gösterdi. Özel bir otelde düzenlenen basın toplantısında buluşan 32 STK temsilcisi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e yönelik eleştirileri protesto edip kınadı. STK temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Gaziantep Önder Derneği Başkanı Yemliha Aksoy, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın köklü bir tarihe ve geleneğe sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ümmeti kucaklayıcı ve kuşatıcı hizmetlerinden rahatsız olan ve güçlü bir Diyanet istemeyen bir takım çevreler, planlı ve koordineli şekilde başkanımızı ve başkanlığımızı yıpratmaya çalışmaktadır. Güçlü, sağlıklı ve toplumla barışık bir teşkilat, bu tip çevrelerin alanını daraltmaktadır. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Başkanı Mehmet Görmez'in yalnız olmadığını belirtiriz."