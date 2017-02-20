(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, OHAL kararnamelerine tepki

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te, İnsan Hakları Derneği üyeleri OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelere tepki gösterdi. İnsan Hakları Derneği'nde düzenlenen toplantıda konuşan dernek yöneticilerinden Yakup Koca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lerin amacının dışında kullanıldığı öne sürdü. Kararnamelerin darbecilerin yakalanması için değil, akademisyenlerin, işçilerin ve sanatçıların işsiz bırakılması için kullanıldığını iddia eden Koca şöyle konuştu:"Darbe girişimine katılan ve dolaylı olarak yardım edenlerin ivedilikle tespiti yapılması ve cezalandırılması için ilan edilen OHAL bir süre sonra amacının dışına çıkmıştır. Bu süreçte toplumu aydınlatıp bilgilendiren ve demokratik kitlelerin insan hak ve özgürlüklerine karşı tavır almaya çağıran birçok akademisyen üniversitelerinden atılmıştır. Tek geçim kaynaklarından kararnameler ile mahrum edilen; akademisyenler, sanatçılar, işçiler geçinemez duruma gelmiştir. Bunun yanı sıra insan hak ve ihlallerine karşı mücadele eden birçok dernek OHAL kararnameleri ile kapatılmıştır. Birçok derneğin kapatılması İHD üzerinde baskıya sebep olurken aynı zamanda insan hak ve hürriyetlerine karşı olan duyarlılığımızı bir kat daha arttırmıştır. Yönetim sistemimizi köklü bir şekilde değiştiren yeni anayasa değişikliği sürecinde siyasilerin kutuplaştırıcı söylemleri insanların birbirine tahammül derecesini azaltmıştır. Ülkenin birçok yerinde sokağa çıkma yasakları devam etmekte, toplantı ve yürüyüşler engellenmektedir. Buna karşılık iktidar partisinin miting yapacağı zaman bu yasaklar kaldırılmaktadır. Bu gelinen süreçte hukukta, bu hukuksuzluğa karşı sessiz kalmaktadır. İHD olarak yeni anayasa için yapılacak referandumda sürecin barış ve huzur içinde geçmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız."