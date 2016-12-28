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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te muhtarlar mütevelli heyetine seçimi yapıldı

Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-) Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç konferans salonunda yapılan seçimlere, Savcılı mahalle muhtarı Ökkeş Titiz, Mimar Sinan mahalle muhtarı Mehmet Ercan, Sarıgüllük mahalle muhtarı Mehmet Sait Biner ve Yeşilova...

Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-) Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç konferans salonunda yapılan seçimlere, Savcılı mahalle muhtarı Ökkeş Titiz, Mimar Sinan mahalle muhtarı Mehmet Ercan, Sarıgüllük mahalle muhtarı Mehmet Sait Biner ve Yeşilova mahalle muhtarı İbrahim Halil Kargın aday oldu. Seçimlere geçilmeden önce Ökkeş Titiz, Gaziantep'teki muhtarları bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti ve ardından mütevelli heyet üyeliğine adaylığını geri çektiğini söyledi. Bazı muhtarların bunu kabul etmeyeceklerini söylemesine rağmen Ökkeş Titiz'in talebi başkan tarafından kabul edildi ve diğer 3 aday arasında oylamaya geçildi. Açık oylama usulüyle yapılan oylamaya bazı muhtarlar itiraz ederek oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucu, Mehmet Ercan ve İbrahim Halil Kargın oy çokluğu ile mütevelli heyet üyeliğine seçildi.

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