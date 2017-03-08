(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, liseli öğrencilere yangın ve kurtarma tatbikatı

Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-) GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Liselerinde gerçeğini aratmayan yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri işbirliğiyle gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Merdivenli itfaiye aracının da katıldığı yangın ve kurtarma tatbikatında çalan alarmla birlikte öğrenciler okul binasından tahliye edildi. Tahliye sırasında binanın üç ve dördüncü katında mahsur kalan öğrenciler merdivenli itfaiye aracı yardımıyla kurtarılırken okul bahçesinde çıkarılan sembolik yangına da okul öğretmenleri müdahale ederek söndürdü. Lise öğrencileri gerçekleştirilen tatbikatı ilgi ile izlerken, yangına müdahele eden öğretmenlerine tezahüratlarda bulundu. İnsanların tabi afetler başta olmak üzere yangın gibi felaketler karşısında alınması gereken tedbirleri iyi bilmesi gerektiğini ifade eden lise müdürü İsmet Tiryaki, ?Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz ortak yangın ve kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı. Öğrencilerimizin böyle bir durum karşısında önce sınıfları ve okul binasını tahliye etmesi ve ardından binada mahsur kalan öğrencilerin soğukkanlılıkla itfaiye araçlarının yardımıyla kurtarılması gerçeği aratmadı. Diğer taraftan sembolik yangınların öğretmenlerimizin yangın tüpleri aracılığıyla söndürülmesi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilinçlendirilmesi ve böyle bir tatbikatın gerçekleştirilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz dedi.