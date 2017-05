(Görüntülü Haber) Gaziantep'te Kuran Kursu eğitimlerini tamamlayan 70 kursiyer için icazet töreni

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te Hoşgör Fatih Kuran Kursu'nda eğitimleri tamamlanan 70 kursiyer için icazet töreni düzenlendi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene; il Müftüsü Ahmet Çelik, Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan törende Hoşgör Tasavvuf Musikisi Korosu davetlilere konser verdi. Törende Müftü Ahmet Çelik, Kuran okuma, hafız olmanın bir meslek değil, her Müslüman'ın işi olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Bizim kitabımız Kuran'dır. Kuran okumak, hafız olmak bir meslek değildir, her Müslüman'ın işidir. Ayrıca Kuran bilgisinin yayılması için çalışmak, her Müslüman'ın görevidir. Günümüzde en büyük sıkıntımız, çocuklarımızın İslami kimlik ile büyümemesidir. Unutmayalım bir şeyin bilgisi, yoksa onun kimliği de olmaz. Bugün ülkemiz ve İslam dünyasında çektiğimiz sıkıntının sebebi budur. Eğer biz Kuran ahlaki diyorsak, önce Kuran bilgisini öğrenmemiz lazım. Kişiliğin, ahlakın, ilimin gelişmesi için Kuran ilminin herkese ulaşabilecek noktaya gelmesi lazım." Ahmet Çelik'in konuşması ardından Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda eğitimleri tamamlanan 70 kursiyere hafızlık belgeleri verildi.