Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Polis, sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, öğleye doğru başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürdürdü. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışın ardından polisler, yollarda önlem alarak sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar yağışına hazırlıksız yakalananlar ise kapalı mekanlara girerek korunmaya çalıştı.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te kar yağışı
Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Polis, sürücüleri kar lastiği ve zincirleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının sıfırın altına...
25 Ocak 2017 Çarşamba 12:11
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