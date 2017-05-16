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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, kan bağışı kampanyası

Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te merkez ilçe Şahinbey Belediyesi tarafından kan bağış kampanyası başlatıldı. Kan bağışı için 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Şahinbey Belediyesi tarafından stantlar kuruldu. Alana kan vermek...

Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te merkez ilçe Şahinbey Belediyesi tarafından kan bağış kampanyası başlatıldı. Kan bağışı için 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Şahinbey Belediyesi tarafından stantlar kuruldu. Alana kan vermek için gelen vatandaşlar için Şahinbey Belediyesi mehteran takımı tarafından marşlar söylenerek karşılandı. Stantların önünde sıraya giren vatandaşlar, Kızılay görevlilerinin yardımı ile kan bağışında bulundu. Alandaki stantları ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kampanya ile amaçlarının daha önce kan vermemiş insanların bağışı yapmasını sağlamak olduğunu söyledi. 2013 yılından bu yana kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirten Mehmet Tahmazoğlu, şöyle dedi: "Burada amacımız daha önce kan vermemiş insanları kan bağışında bulunmasını sağlamak. Bu yüzden 2013 yılından beri her yıl düzenli olarak kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyayı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenliyoruz ki tüm vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilsin. Geleneksel olarak düzenlediğimiz kampanyamızda, son olarak geçtiğimiz yıl 3156 ünite kan toplayarak Türkiye rekorunu kırdık." Tahmazoğlu açıklamasının ardından kan bağışında bulundu. 2016 yılındaki organizasyonda tek noktada 3 bin 156 ünite kan toplayarak Türkiye kan toplama rekorunu elinde tutan Şahinbey Belediyesi, bu yıl kendi rekorunu kırmak istiyor.

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