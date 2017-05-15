(Görüntülü Haber) Gaziantep'te istihdam teşvikinden 16 bin kişi yararlandı

Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-) SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen istihdam teşvikinden Gaziantep'te 16 bin kişinin yararlandığını söyledi. SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, SGK Haftası dolayısıyla müdürlük binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kurum hakkında gazetecilere bilgi veren Mehmet Uzun, SGK Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını kaydetti. 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen istihdam teşvikinden kentte 16 bin kişinin faydalandığını belirtti. Gaziantep için hedeflenen rakamın üzerine çıkıldığını söyleyen Uzun, teşvikin yılsonuna kadar süreceğini ve teşviki anlatmak için 3 binden fazla işyerinin ziyaret edildiğini bildirdi. Prim borçlarının yapılandırılması için sigortalılara son bir şans daha verildiğini ifade eden Uzun, şunları söyledi: "6736 sayılı Kanuna eklenen geçici bir madde ile yapılandırma hakkını kaybeden borçlularımıza son bir şans daha verildi. 2016 yılında yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süresi 02Ocak 2017'de sona erdi. Yapılandırması ihlal olan borçluların ödemeleri gereken tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmaları devam edecektir. Ödemeyenlerin ise yapılandırmaları bozulacak ve bu haklarını kaybedeceklerdir. Yapılandırmasını peşin ödemeyi seçerek ya da taksitle ödemeyi seçerek yapan vatandaşlar için bu tarih son ödeme tarihi olup bu imkandan yararlanmaları için 31 Mayıs 2017 tarihinde ödeme yapmaları şarttır. Ayrıca 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri 4'er ay uzatılmış, buna göre, Ocak 2017'de ödenmesi gereken taksitler Mayıs 2017 'de Şubat 2017'de ödenecek taksitler Haziran 2017'de ödenecek, diğer taksitler ise aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden 4'er ay uzamış bulunmaktadır."