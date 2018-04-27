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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 'istihdam kurulu' toplantısı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-() GAZİANTEP'te 'Olağan İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu' 2'inci toplantısı Gaziantep Valiliği Atatürk toplantı salonunda yapıldı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıya, Gaziantep...

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-() GAZİANTEP'te 'Olağan İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu' 2'inci toplantısı Gaziantep Valiliği Atatürk toplantı salonunda yapıldı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıya, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep İl Müdürü Cengiz Mete ve Oda Başkanları katıldı. Toplantı gündeminde öncelikli olarak İstihdamın korunması ve arttırılması, İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için İŞKUR kurslarının açılması konuları ele alındı. Toplantıda Gaziantep'te işgücüne yönelik istihdam, teşvik programları ile meslek edindirme kursları kapsamında yapılacaklarla alakalı bilgi alışverişi yapıldı.

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