(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 'huzurlu sokaklar' uygulaması

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te, çeşitli kurumlardan ekiplerin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması yapıldı. Kentteki Suriyeli sığınmacıların yoğunluklu yaşadığı yerler ile park ve umuma açık yerlerde polis, Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamalarda şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edilerek üst aramaları yapıldı. Uygulamada, üzerinde geçici kimlik belgesi olmayan Suriyelilere işlem yapılarak kimlik belgesi almaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ekiplerin, başlattığı uygulamanın gün boyu süreceği bildirildi.