(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, gençlik merkezi projeleri tanıtıldı

Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-() GAZİANTEP'te, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Gönül Kütüphanesi' ve 'Takımını Kurda Gel' projelerinin tanıtımı yapıldı. Gazikent Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen projelerin tanıtım programına; Vali Ali Yerlikaya, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, öğrenciler ve Suriyeli sığınmacılar katıldı. Programda 'Gönül Kütüphanesi' ve 'Takımını Kurda Gel' isimli projelerin tanıtımı yapılarak salondakilere '55'inci Yılında Avrupa'daki Türkler' konulu belgesel izletildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, tanıtımı yapılan projelerle ilgili bilgi verirken sosyokültürel açıdan birçok projeye imza attıklarını anlatarak şöyle konuştu: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sadece spor alanında değil, sosyal ve kültürel alanda da birçok faaliyete ve projelere imza atmaktayız. Bugünde buna yenilerini eklemek üzere burada bulunmaktayız. Gaziantep?te toplam 35 bin üyeye sahip Gençlik Merkezlerimizle gençlerimizin boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamaktayız. Merkezlerimizin üyesi olan engelli bireylerimizi de düşünerek onlar için ?Gönül Kütüphanesi? projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu projemizden kısaca bahsedecek olursak Gençlik Merkezimizden faydalanan görme engelli öğrencilerimizin kitap okumasını kolaylaştıracak donanıma sahip bir alan içerisine ilk etapta 6 bilgisayar ve müştemilatlarından oluşan sesli bir kütüphane oluşturduk. Böylelikle görme engelli öğrencilerimizin kitap okuması adına bir nebze de olsa kolaylık sağlayacağız. Tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir diğer projemiz ise ensar- muhacir birliktelikleri çerçevesinde 'Takımını Kurda Gel' projesidir. Nizip ilçemizde yer alan konteyner ve çadır kentte yaşayan Suriyeli mültecilerin sosyal hayata adaptasyonu ve toplumla olan entegrasyonlarını en iyi şekilde sağlamanın temel amaçlarından biri de spordur. Bu sebeple Suriyeli kardeşlerimizi savaş koşullarının oluşturduğu tahribattan bir nebze olsun uzaklaştırmak için, sporu araç olarak kullanıyoruz." Program, Gap Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinden oluşan grubun müzik dinletisiyle son buldu.