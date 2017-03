(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, gazetecilerin konutları kurayla belirlendi

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle kentteki gazetecilere yönelik yapılan toplu konutların sahipleri, düzenlenen kura ile belirlendi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle Beykent Mahallesi'nde basın mensupları için yapılan 350 konut için kura töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda yapılan kura çekiminde konuşan GGC Başkanı İbrahim Ay basın mensupları için yapılan 350 konutun TOKİ'nin yapmış olduğu en üst seviye konutlar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Toplu konutları gezdiğimizde gördük Bu konutlar Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yapmış olduğu konutların en üst seviyesindedir. Bu konutlarda işçiliğe önem verilmiş kaliteli malzeme kullanılmış her şey detaylı bir şekilde düşünülmüştür. Bu projenin gerçekleşmesinde en büyük desteği sizlerden aldık, aramıza nifak sokak isteyenler oldu ama biz bunlara kulağımızı tıkadık duymazdan geldik. Toplu konut projesi kolay meydana gelmedi. Bu proje meydana gelirsek yaşadıklarımızı yazsak emini olun bir kitap olur. Biz saygı duyduk doğru bildiğimizi yaptık ve mutlu sona ulaştık, bugün o mutluluğu sizinle paylaşıyoruz. Toplu konut sektörümüzün en önemli ihtiyaçlarından biriydi. Gaziantep sanayisiyle, ticareti ile kültürü ile gastronomisi ile her gün büyüyün bir şehir. Biz bu değişime ayak uydurmak ve kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu salonda bugün muhabirinden tutun dağıtıcısına, matbaacısına kadar bunların arasında hiçbir ayrım yapmadan her gelenin faydalandığı bir proje oldu. Projemiz hepimize hayırlı olsun, mutluluk içinde oturmak nasip olsun." İbrahim Ay'ın konuşmasının ardından dairelerin belirleneceği kura çekimine geçildi.