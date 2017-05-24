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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te gazetecilere sertifika

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-) GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) işbirliği ile kentteki basın mensuplarına yönelik düzenlenen 'Grafik tasarım-sayfa düzeni, haber yazım tekniği ile kamera ve fotoğraf...

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-) GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) işbirliği ile kentteki basın mensuplarına yönelik düzenlenen 'Grafik tasarım-sayfa düzeni, haber yazım tekniği ile kamera ve fotoğraf çekimi teknikeri' eğitimleri tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan gazetecilere sertifika verildi. GGC toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenine; GGC Başkanı İbrahim Ay, GGC Yönetim Kurulu Üyeleri, UKÜ Gaziantep Temsilcisi Hüseyin Akkaya, akademisyenler ve gazeteciler katıldı. Törende konuşan İbrahim Ay, gazetecilerin gelişen teknolojiye ayak uydurması gerektiğini belirterek, "Daha önceleri de üyelerimize yönelik eğitimlerimiz olmuştu. Teknoloji hızla gelişirken değerli basın mensuplarımızın da bu gelişime ayak uydurması gerektiğine inanıyoruz. bu sebeple Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile işbirliği yaparak 3 gün süren bir eğitim programı düzenledik. Bu eğitimlere katılan üyelerimize bugün sertifikalarını veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Hüseyin Akkaya ise, UKÜ olarak Gaziantep'e değer verdiklerini ifade ederek, "Gaziantep kültürüyle, eğitimiyle değer verdiğimiz bir şehir. Bu sebeple kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bugünde cemiyetimizin bize verdiği desteklerle üniversitemiz akademisyenlerinin katıldığı bir eğitim programı düzenledik. Umarım program verimli geçmiştir. Eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanan basın mensuplarını tebrik ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verilirken, eğitim programını düzenleyen akademisyenlere de katkılarından dolayı plaket hediye edildi.

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